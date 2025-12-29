Файзуллин: в РФ сформировано более 25 тыс. аварийно-восстановительных бригад на зиму

В их составе 120 тыс. специалистов в работе и 45 тыс. единиц техники

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Более 25 тыс. аварийно-восстановительных бригад сформировано на территории РФ на случай непредвиденных ситуаций в ходе прохождения отопительного сезона. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в интервью телеканалу "Россия-24", отвечая на вопрос о подготовке к новогодним праздникам.

"На сегодняшний день в стране сформировано 25 тыс. аварийно-восстановительных бригад на зиму. Это стандартная работа. Мы серьезно с федерального уровня начали смотреть за этим процессом. Это 120 тыс. специалистов в работе и 45 тыс. единиц техники, которые находятся на постоянном дежурстве", - сказал он.