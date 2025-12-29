В Подмосковье догазифицировали 160 тыс. домохозяйств

Губернатор Андрей Воробьев отметил, что программа пользуется большой популярностью в регионе

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Софийчук/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президентская программа догазификации затронула уже 160 тыс. домохозяйств в Подмосковье. Об этом в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"У нас 160 тысяч домохозяйств [догазифицировано]. Мы стараемся планировать так, чтобы в первую очередь получали газ те, кто находится в населенных пунктах, но и дальше развиваем наши малые коттеджные поселки и так далее", - рассказал Воробьев.

Он подчеркнул, что программа пользуется большой популярностью в регионе. "Мы получаем большое количество благодарностей по президентскому проекту, о котором я сейчас сказал", - добавил губернатор.

Воробьев подчеркнул, что задача Подмосковья в трехлетнем периоде - обновить сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и энергоснабжения. Для работы с такими вопросами необходимо вовлечение современных информационных технологий. "Сегодня - мир цифры, очень много дата-центров, большое потребление энергоприборами. И обо всем этом мы думаем", - заключил глава региона.