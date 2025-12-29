В Воронеже в 2026 году может пройти реконструкция военного парада 1941 года

Губернатор региона Александр Гусев отметил, что мероприятие может состояться на площади Ленина

ВОРОНЕЖ, 29 декабря. /ТАСС/. Военная реконструкция, посвященная 85-й годовщине парада 1941 года в Воронеже, может быть на достойном уровне проведена в городе в ноябре 2026 года. Об этом сказал губернатор Воронежской области Александр Гусев, отвечая на вопрос ТАСС в рамках ежегодной итоговой пресс-конференции.

В 1941 году Воронеж стал одним из трех городов, где 7 ноября прошли военные парады. По центральной площади города тогда прошли войска Юго-Западного фронта, которыми командовал маршал Советского Союза Семен Тимошенко.

"Я думаю, что в принципе в следующем году мы могли бы провести его здесь, на площади Ленина. Над этим подумаем, обстановка к тому времени, я думаю, уже будет позволять с точки зрения безопасности проведения. Ну, а если готовить - конечно, надо готовить это масштабно, чтобы это не было куцым таким, ну просто формальным подтверждением того, что мы помним. На самом деле должны тогда показать, что это значимое для нас событие", - сказал Гусев.

Губернатор отметил, что планы масштабно отметить это историческое для города событие вынашивались еще в 2021 году, когда отмечалась его 80-я годовщина. Но она выпала на один из пиков заболеваемости коронавирусной инфекцией, и от идеи масштабно отметить такую дату пришлось отказаться.

Годовщину аналогичного события регулярно отмечают в Самаре (в 1941 году - Куйбышев), которая наряду с Москвой и Воронежем стала местом проведения ноябрьского парада.