В Нижегородской области вручили паспорта РФ семье из четверых уроженцев Латвии

Также разрешения на временное проживание выдали двум гражданам Германии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 декабря. /ТАСС/. Разрешения на временное проживание в России выдали двум гражданам Германии в Нижегородской области. Кроме того, паспорта гражданина РФ получила семья из четверых уроженцев Латвии, сообщили в ГУ МВД России по региону.

"Ранее они обратились в представительство МВД России в Латвийской Республике с заявлением об участии в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, выбрав для переселения Нижегородскую область", - говорится в сообщении.

Замначальника главка по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан, полковник полиции Андрей Кнаус выразил надежду, что в лице новых соотечественников страна приобрела добропорядочных граждан, которые принесут много полезного региону, а граждане Германии, разделяющие традиционные российские духовно-нравственные ценности, убедятся в силе и будущем России.

Семья из Латвии отметила, что получение российского гражданства - это не просто важное событие, но и мощный стимул для того, чтобы оправдать оказанное доверие и внести полноценный вклад в развитие РФ.