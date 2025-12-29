Умерла ветеран Великой Отечественной войны Эмилия Азарова

Ей было 99 лет

Редакция сайта ТАСС

СМОЛЕНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин города-героя Смоленска Эмилия Азарова умерла в Смоленске на 100-м году жизни. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин.

"На 100-м году ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города-героя Смоленска Эмилия Ивановна Азарова. Глубоко скорблю вместе с родными и близкими Эмилии Ивановны, всеми, кто ее знал, уважал и любил", - сообщил глава региона.

Эмилия Азарова родилась в Брянске. В июне 1941 года она училась в средней школе №8 Смоленска. С началом войны была эвакуирована в Тамбовскую область, а затем на Урал, где работала вольнонаемной в госпитале, ухаживая за тяжелыми ранеными. День Победы встретила в городе Инстербурге (ныне - Черняховск Калининградской области).

"Человек большой души и открытого сердца, Эмилия Ивановна Азарова принадлежит к тому мужественному, стойкому, несокрушимому поколению победителей, которое вынесло на своих плечах горе и страдания военного лихолетья, возродило страну из руин, самоотверженно и созидательно трудилось в мирное время, - отметил глава региона.