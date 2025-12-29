Рассмотрение иска об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp прекратили

Административным истцом не представлено доказательств, что он уполномочен на подачу иска в защиту прав владельцев информационных ресурсов мессенджеров

МОСКВА, 29 декабря./ТАСС/. Таганский суд Москвы прекратил производство по иску о признании незаконным ограничения звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Таганский районный суд города Москвы 29 декабря 2025 года прекратил производство по административному иску от Ларионова Константина Вячеславовича, действующего в своих интересах и интересах группы лиц (105 соистцов) к Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) и Министерству цифрового развития РФ о признании действий (бездействия) незаконными", - сообщили в пресс-службе.

В инстанции также добавили, что административным истцом не представлено доказательств, что он уполномочен на подачу иска в защиту прав владельцев информационных ресурсов Telegram и WhatsApp.

24 декабря стало известно, что исковое заявление поступило в Таганский суд Москвы.