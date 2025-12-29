В Херсонской области в 2025 году восстановили более 370 км дорог

В 2026 году намерены отремонтировать 129 км трасс

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 29 декабря. /ТАСС/. Более 370 км дорог было отремонтировано в Херсонской области в 2025 году. Об этом сообщили ТАСС в региональном Минтрансе.

"За 2025 год восстановлено более 370 км дорог. Сверх запланированного в 2025 году восстановлено 3,4 км улично-дорожной сети и 5 км межмуниципальных дорог", - сказали в министерстве.

Уточняется, что общая протяженность автомобильных дорог Херсонской области в конституционных границах составляет более 12 тыс. км, из которых свыше 4,5 тыс. км находятся в зоне, где возможно осуществление дорожной деятельности. "Мы последовательно решаем задачи по восстановлению и развитию дорожной инфраструктуры, уделяя приоритетное внимание ключевым направлениям и транспортной связанности региона", - отметил врио министра транспорта и развития транспортной инфраструктуры Херсонской области Анатолий Терещенко.

Ранее председатель правительства Херсонской области Семен Машкауцан сообщал ТАСС, что ремонтные работы в 2026 году будут проведены на 129 км дорог Херсонской области, на это выделено 3,8 млрд рублей. При этом он отметил, что работы планируется завершить летом 2026 года и приступить к выполнению работ на 2027 год.