В Херсонской области открыли пять новых межрегиональных маршрутов в 2025 году

ГЕНИЧЕСК, 29 декабря. /ТАСС/. В 2025 году появилось пять новых межрегиональных маршрутов через Херсонскую область. Об этом сообщили ТАСС в региональном Минтрансе.

"В течение 2025 года количество межрегиональных маршрутов, проходящих через территорию Херсонской области, увеличилось с 18 до 23", - сказали в министерстве.

В Минтрансе отметили, что в отчетном периоде согласованы 20 межрегиональных маршрутов от 13 новых перевозчиков по перспективным направлениям, включая Санкт-Петербург, Краснодар, Геленджик, Сочи и Ставропольский край. "Запуск данных маршрутов будет осуществлен после получения перевозчиками разрешительных документов Росавтотранса и начала фактической работы на линиях", - добавили в министерстве.

Врио министра транспорта и развития транспортной инфраструктуры Херсонской области Анатолий Терещенко подчеркнул, что важной задачей министерства является обеспечение поэтапного и устойчивого развития транспортной системы региона. "Согласование новых межрегиональных маршрутов - это фундамент для дальнейшего расширения транспортной доступности Херсонской области и ее интеграции в общероссийскую транспортную сеть", - уточнил он.