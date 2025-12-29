Венгерское ТВ показало фильм об истоках конфликта и коррупции на Украине

Телевидение показало документальный фильм "Экспедиционный корпус Монако"

БУДАПЕШТ, 29 декабря. /ТАСС/. Венгерское телевидение показало документальный фильм "Экспедиционный корпус Монако", рассказывающий об истоках политического кризиса на Украине, разразившемся там коррупционном скандале, а также украинских нуворишах, отдыхающих на Лазурном берегу во время военного конфликта в их стране. Кинолента, созданная венгерским журналистом Робертом Абрахамом, содержит свидетельства его украинских коллег, съемки на Средиземноморском побережье Франции, а также архивные кадры, напоминающие об истории Украины последних лет.

Фильм привлек внимание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, прокомментировавшего роль Владимира Зеленского в развязывании конфликта с Россией. "Достаточно одного неверного решения. Во главе страны оказывается марионетка, и война разрушает все. Посмотрите фильм Роберта Абрахама, он поучителен", - написал Орбан в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Кинолента вызвала отклики венгерских СМИ, отметивших стремление автора "проанализировать политические, экономические и моральные процессы", которые привели к трагическим событиям на Украине. "Документальный фильм "Экспедиционный корпус Монако" мог бы стать шокирующей демонстрацией роскоши украинской элиты, но он стал гораздо большим. Роберт Абрахам взял на себя труд сделать то, чего почти никто в Европе не делал: он проследил путь, который привел к войне", - отметила газета Magyar Nemzet.

По ее оценкам, кинолента позволяет увидеть, "как менялась политика Зеленского после его избрания и как украинский президент стал выступать за продолжение войны, хотя вначале выступал за мир". "Фильм показывает то, что, пожалуй, является самым важным: человеческую драму, которую вызвала эта война. Он повествует об ужасах, творящихся на украинских призывных пунктах, в том числе о трагедии [погибшего закарпатского венгра] Йожефа Шебештьена, а также о том, как коррумпированная элита страны превращает страдания украинцев в деньги с одобрения и при поддержке европейских лидеров", - написала Magyar Nemzet.

В фильм включены комментарии самого Абрахама, который не стремится оправдывать действия России, но считает, что западная либеральная элита и коррумпированное украинское руководство также несут ответственность за возникновение и затягивание конфликта. По мнению автора, в любом случае не следует поддерживать продолжение военных действий, поскольку "человеческая жизнь есть человеческая жизнь, будь то русская или украинская".

Ранее о бегстве украинских олигархов за границу в 2022 году и их отдыхе на курортах во Франции рассказывалось в документальном фильме украинских журналистов "Батальон Монако". Это название закрепилось на Украине для обозначения местных чиновников, бизнесменов и медийных личностей, покинувших страну после начала вооруженного конфликта.