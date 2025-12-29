Радиостанция "Судного дня" впервые за 12 дней вышла в эфир

УВБ-76 передала словоформу "Перелаз"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Коротковолновая радиостанция УВБ-76, называемая также радиостанцией "Судного дня", впервые за 12 суток молчания вышла в эфир и передала словоформу "Перелаз". В этом убедился корреспондент ТАСС, это же подтверждают радиолюбители, занимающиеся мониторингом эфира и онлайн-системы отслеживания радиочастотного спектра.

Сразу после полудня постоянно звучащий на частоте станции маркер прервался, после чего мужской голос произнес стандартные позывные станции "НЖТИ", а затем продиктовал при помощи фонетического алфавита словоформу "Перелаз" и цифры, значение которых неизвестно. После повтора сообщения в эфире снова стал работать звуковой маркер.

О станции

Радиостанция, имеющая неофициальное название "УВБ-76" или "Радио Судного дня", вещает на коротких волнах с 70-х годов ХХ века. Официального подтверждения ее предназначения нет, однако ее деятельность связывается с вооруженными силами. На своей частоте она регулярно передает закодированные сообщения в виде различных словоформ, что пользователи соцсетей связывают с событиями вокруг мировой безопасности в целом и специальной военной операции в частности. В промежутках между голосовыми сообщениями на частоте "УВБ-76" как правило работает звуковой маркер, из-за которого станцию также прозвали "жужжалкой".

Большую популярность среди пользователей социальных сетей и конспирологов станция также получила за оригинальность периодически звучащих на ее частоте словоформ. В разное время в эфир передавались такие слова как "хрюкостяг", "лисоплащ", "баксознак", "гордостих" или "древостой".