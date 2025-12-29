Несколько центральных улиц Москвы временно закрыли для автомобилистов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Движение автотранспорта временно закрыто на Кремлевской набережной и Большом Каменном мосту в центре Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение временно закрыто на съезде с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь; на Большом Каменном мосту по направлению в центр", - говорится в сообщении.

Автомобилистов просят быть внимательными и строить маршруты заранее.