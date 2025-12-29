Котяков: чиновники не нарушают трудовое законодательство, работая в праздники

За ненормированный рабочий день им положены дополнительные дни отпуска и надбавки к зарплате, заявил министр труда и социальной защиты

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Чиновники не нарушают нормы трудового законодательства, выходя на работу в новогодние праздники, за ненормированный рабочий день им положены дополнительные дни отпуска и надбавки к зарплате. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"У нас ненормированный рабочий день. В соответствии с нормами трудового законодательства мы за это получаем дополнительные дни отпуска, дополнительные надбавки к заработной плате, поэтому если есть такая служебная необходимость, то коллеги имеют право, не нарушая норм трудового законодательства, выйти на работу", - рассказал Котяков Telegram-каналу "Юнашев Live", отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент РФ Владимир Путин на "Итогах года", отвечая на вопрос о своем рабочем графике, заявил, что заканчивает работу достаточно поздно. Он не стал уточнять конкретные часы, пошутив, что это "неприлично прозвучит" и будет выглядеть как нарушение трудового законодательства.