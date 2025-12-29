Во всех школах Дагестана в 2026 году появятся советники по воспитанию

В Минобрнауки региона уточнили, что советники по воспитанию работают в 478 школах и 34 колледжах, охватывая более 25 тыс. классных руководителей

МАХАЧКАЛА, 29 декабря. /ТАСС/. Дополнительные штаты советников по воспитанию введут в 878 школах Дагестана с 1 сентября 2026 года. Это позволит обеспечить работу специалистов во всех школах региона, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки региона.

"Советники директоров по воспитанию появятся во всех школах Дагестана с 1 сентября 2026 года", - сказали в ведомстве.

В Минобрнауки уточнили, что на сегодняшний день советники по воспитанию работают в 478 школах и 34 колледжах, охватывая более 25 тыс. классных руководителей. Дополнительно должности советников будут введены в оставшихся 878 школах с 1 сентября 2026 года.

Ведомство реализует план воспитательной работы, включающий 179 мероприятий, посвященных Году защитника Отечества, 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Дням воинской славы и Году единства народов России.