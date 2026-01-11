В России расширят горячие линии помощи при жестоком обращении с пенсионерами

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Российские власти планируют запустить в регионах горячие линии, куда можно будет обратиться за помощью в случае жестокого обращения с пенсионерами. Такой пункт содержится в утвержденном правительством плане, с которым ознакомился ТАСС.

Правительство намерено расширить практику создания и развития в регионах общедоступных горячих линий помощи при жестоком обращении с гражданами старшего поколения. Программа рассчитана на 2026-2030 годы.

Ответственными за запуск линий назначены региональные власти и благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам "Старость в радость". Также ожидается ежегодный доклад в Минтруд РФ.

Также с 2027 по 2030 год в России планируется внедрить модель кризисного центра для женщин и граждан старшего поколения, пострадавших от жестокого обращения. Ответственными за расширение функционала кризисных центров также назначены региональные власти и благотворительный фонд.

Помимо этого в числе мер - выявление случаев жестокого обращения со старшим поколением. Добиваться этого будут за счет обучения ухаживающих родственников, сотрудников медицинских и социальных организаций. Цель - создать условия для предотвращения таких ситуаций.