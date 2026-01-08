Россиянам напомнили о праве учителя требовать справку после болезни ребенка

Врачи, а не родители разрешают вернуться в коллектив, указала доктор педагогических наук Елена Болотова

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Учителя имеют право требовать от детей медицинские справки после болезни, сообщила ТАСС профессор кафедры права Института социально-гуманитарного образования Московского педагогического государственного университета, доктор педагогических наук Елена Болотова.

"Когда ребенок заболевает, достаточно уведомления от родителей. А когда выздоравливает, должна быть справка, поскольку не со всяким диагнозом ребенок может вернуться в коллектив. Врачи, а не родители дают разрешение ребенку быть в коллективе после болезни. В справке могут указываться и ограничения на школьные занятия, например, на занятия спортом", - сказала она.

Эксперт добавила, что согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ, после перенесенного заболевания дети допускаются к посещению школы при наличии медицинского заключения (медицинской справки).

По словам Болотовой, общие требования СанПиН определяют, что это обязательно при организации профилактических и противоэпидемических мероприятий хозяйствующими субъектами (в данном случае школами). Поэтому с обучающихся, а особенно в условиях эпидемии, справки о перенесенных заболеваниях, о причинах отсутствия на занятиях обязательны.