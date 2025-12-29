Путин переназначил Ковальчука президентом Курчатовского института

Указ вступает в силу с 31 декабря 2025 года

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин переназначил Михаила Ковальчука на пост президента Курчатовского института. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, Михаил Ковальчук назначен президентом федерального государственного бюджетного учреждения Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" сроком на пять лет. Указ вступает в силу с 31 декабря 2025 года.