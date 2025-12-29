Вологодский губернатор принял участие в акции "Елка желаний"

Георгий Филимонов подарил ребенку из Алчевска боксерские перчатки с автографами звезд

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Глава Вологодской области Георгий Филимонов исполнит желания восьми детей из Вологодской области и Луганской Народной Республики в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Он уже передал одному из ребят из Алчевска боксерские перчатки с автографами Кости Цзю и Роя Джонса.

"Подарки от имени губернатора Вологодской области вручил ребятам Дед Мороз из Великого Устюга на новогоднем празднике в Алчевске. Валере передал боксерские перчатки и экипировку для тренировок по тайскому боксу. Как обещал, порадовал мальчика и особенным подарком - боксерскими перчатками с автографами легендарных Кости Цзю и Роя Джонса", - написал Филимонов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что второй подарок - большого плюшевого мишку - вручили Александре. Накануне ребятам из подшефного города Алчевска отправили 8,5 тыс. подарков. Еще 12 тыс. праздничных наборов подготовили для детей участников специальной военной операции. Ребята уже получили первые праздничные наборы.

"Вологодская делегация посетила малышей в больнице Алчевска, территориальном центре социального обслуживания, приюте для детей. Встретился Дед Мороз и с активистами городского отделения Движения первых. В Донецке зимний волшебник вручил подарки воспитанникам специализированного дома ребенка "Родничок" и детского дома "Теремок", - написал Филимонов.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.