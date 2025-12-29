Эксперт Поддубная: заболеваемость раком крови выросла за 10 лет на 25%

Пациентов с этим заболеванием не много, но это, как правило, молодые люди до 35 лет, отметила заведующая кафедрой онкологии и паллиативной медицины Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Частота заболевания раком крови за последние 10 лет увеличилась на четверть в России, однако в целом оно встречает нечасто. Об этом сообщила заведующая кафедрой онкологии и паллиативной медицины Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) Ирина Поддубная в интервью изданию "Научная Россия".

"За последние десять лет в нашей стране частота гемобластозов увеличилась на 25%. Другое дело, что их в целом немного", - говорится в сообщении.

Она отметила, что, несмотря на то, что пациентов с этим заболеванием в целом не много, но это, как правило, молодые люди (от 20 до 35 лет), и их нужно вылечить.

Профилактические меры этого заболевания пока неизвестны, но их поиски ведутся. Для того, чтобы сохранить здоровье кроветворной системы, рекомендуется проходить диспансеризацию, которая включает физический осмотр и общий анализ крови, подчеркнула Поддубная. При этом, такие обследования должны быть регулярными, добавила она.

По словам специалиста, последние 10 лет привнесли существенные успехи в лечение опухолей кроветворной системы - появились принципиально новые препараты. Поэтому можно говорить, что онкогематология развивается наиболее успешно и наиболее эффективно по сравнению с лечением других злокачественных новообразований, добавила Поддубная.