В Шереметьево заявили, что аэропорт работает штатно

Рейсы вылетают и прилетают без ограничений

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Аэропорт Шереметьево работает штатно, рейсы вылетают и прилетают без ограничений. Об этом сообщили ТАСС в аэропорту.

"Пассажиры обслуживаются согласно установленным регламентам", - отметили там.

"Возможны кратковременные задержки на время противообледенительной обработки воздушных судов", - добавили в аэропорту.

В Москве сохраняется снежная погода, температура воздуха составляет минус пять градусов.

Минувшей ночью Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Калуге, Краснодаре, Пскове.