Все задержанные поезда "Таврия" введены в график или дошли до места назначения

Причиной задержек стал сход локомотива грузового поезда

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Все ранее задержанные поезда "Таврия" в направлении Крыма и из него введены в график или добрались до места назначения. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика "Гранд сервис экспресс".

"Все поезда "Таврия", задержанные в пути 28 и 29 декабря, введены в график, либо прибыли на станции назначения", - говорится в сообщении.

Семь поездов "Таврия" задерживались в пути 28 и 29 декабря, время задержки составляло от получаса до 5,5 часа. Причиной задержек стал сход локомотива грузового поезда в ночь на 28 декабря на перегоне Кизитеринка - Проточный в Ростове-на-Дону. Позже движение на перегоне было восстановлено.