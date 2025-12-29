В Смоленской области создадут новую профессиональную футбольную команду

В ее состав войдут игроки "Университета спорта"

Редакция сайта ТАСС

СМОЛЕНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Новая профессиональная футбольная команда, в состав которой войдут игроки команды "Университет спорта", создадут в Смоленске в 2026 году. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.

"Очередной значимый шаг в развитии профессионального футбола в Смоленской области. В регионе будет создана новая профессиональная футбольная команда. Сегодня соответствующее соглашение подписали Смоленский государственный университет спорта, Центр развития спорта Смоленской области и региональная федерация футбола", - сообщил губернатор в своем канале Мах.

Как заявил Василий Анохин, за минувший год правительство региона многое сделало для возрождения профессионального футбола. "Значимым событием стало возвращение стадиона "Спартак" в областную собственность. Объект будет восстановлен и станет современной базой для тренировок, соревнований и домашних матчей", - сказал он.

Он отметил, что в области выстраивается вертикаль подготовки спортсменов: от детских секций до профессиональной сборной. "И результат есть. Так, в сентябре футболисты команды "Университет спорта" завоевали Кубок союза федераций футбола "Центр". Игроки этой сборной войдут в новую профессиональную команду", - добавил губернатор, уточнив, что формирование новой команды начнется в 2026 году.