Адама Кадырова наградили медалью памяти первого президента Чечни

Награду ему вручил глава региона Рамзан Кадыров

Редакция сайта ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 29 декабря. /ТАСС/. Медалью памяти первого президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова наградили секретаря совета безопасности региона Адама Кадырова. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Адам Делимханов.

"От всей души поздравляю <…> помощника главы ЧР, секретаря Совета безопасности ЧР Адама Кадырова с вручением медали "Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова, первого президента Чеченской Республики. Данная высокая награда вручена за значительный вклад в обеспечение безопасности, стабильности и процветания Родины", - написал Делимханов.

Он отметил, что Адам Кадыров на высоком уровне реализует все поставленные перед ним задачи, внося достойный вклад в развитие республики. Награду ему вручил глава региона Рамзан Кадыров в ходе совещания в Грозном.