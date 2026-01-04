Онколог Каприн: полностью победить рак, как и защититься от него, невозможно

Генеральный директор НМИЦ радиологии отметил, что основным методом профилактики онкологических заболеваний является отказ от вредных привычек

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Полной победы над онкологическими заболеваниями не удается достичь из-за сложности механизма развития целой группы заболеваний и различной реакции на лечение. Защититься полностью от рака также не представляется возможным, основными мерами профилактики служит отказ от вредных привычек, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

"К сожалению, полностью победить рак невозможно. Это не одна болезнь, а целая группа заболеваний с разной биологией, механизмами развития и реакцией на лечение. Но по ряду конкретных локализаций прогресс уже настолько выражен, что мы фактически приближаемся к тому, что еще недавно казалось недостижимым: контролируем течение заболевания многие годы или достигаем стойкой ремиссии у большинства пациентов. Есть несколько направлений, где перспективы особенно заметны. К примеру, рак молочной железы на ранних стадиях. Благодаря скринингу и современным схемам системного лечения наши пациентки живут долгие годы без признаков болезни", - сказал он.

Каприн добавил, что невозможно и защититься от рака, однако многие риски заболевания можно уменьшить. Самым важным является отказ от вредных привычек. Также следует больше двигаться, умеренно питаться, беречь кожу от солнца, вовремя проходить скрининг и не откладывать визит к врачу, если что-то беспокоит.

