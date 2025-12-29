Россиянам рассказали, до какой даты можно оплатить услуги ЖКХ за декабрь

Это можно сделать до 12 января, сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Произвести оплату квитанций по услугам ЖКХ за декабрь можно до 12 января, штрафов за просроченный платеж в новогодние праздники не будет, пени будут начисляться только спустя 31 день просрочки. Об этом сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

"По закону у вас есть время [оплатить квитанцию] до 10 числа месяца, следующего за расчетным (за декабрь - до 10 января). Так как 10 января 2026 года - суббота, срок переносится на 12 января 2026 года. Пени начнут начисляться только с 31 дня просрочки, то есть не раньше февраля", - сказал Кошелев.

По его словам, пожилые люди, которые предпочитают оплачивать услуги в отделениях банков, в новогодние праздники смогут воспользоваться банкоматами в зонах самообслуживания, которые работают ежедневно и круглосуточно. Кроме того, платеж можно будет совершить в дежурном отделении банка, часть отделений банков будут работать 3-6 и 8-11 января в обычном режиме.