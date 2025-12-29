В МЧС назвали вероятную причину пожара с четырьмя погибшими на Камчатке

Как сообщили в ведомстве, одна из наиболее возможных причин возгорания - зажигание горючих материалов от источника открытого огня

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 декабря. /ТАСС/. Причиной пожара с четырьмя погибшими на Камчатке, среди которых двое детей, вероятнее всего, стало зажигание горючих материалов от источника открытого огня. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

По предварительным данным, 29 декабря в результате пожара в одной из квартир по улице Горького в Петропавловске-Камчатском погибли четыре человека, двое из них - дети четырех и пяти лет. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

"Одна из наиболее вероятных причин возгорания - зажигание горючих материалов от источника открытого огня", - сообщает ведомство.

По сообщению главы региона Владимира Солодова, расходы на все затраты, связанные с трагедией, бюджет возьмет на себя. Расследование уголовного дела продолжается.