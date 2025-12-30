Леонов: вакцина от ВПЧ может стать бесплатной для россиян в 2027 году

Препарат планируют добавить в национальный календарь прививок, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Вакцина от вируса папилломы человека может стать бесплатной для россиян, в 2027 году ее планируют добавить в национальный календарь прививок. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

"В 2027 году планируется [добавить в календарь вакцину от] вируса папилломы человека. Достаточно такой важный элемент календаря прививок, - сказал депутат. - Получается, что в 2026 году, это следующий год, нам необходимо будет законодательно принять соответствующее решение".

Парламентарий указал, что прививки от ВПЧ будут бесплатными для всех граждан, но не для государства, потому что эта инициатива потребует дополнительных средств из бюджета. "При рассмотрении бюджета на 2027-й и последующие годы нам тоже будет необходимо учесть введение данных вакцин в календарь прививок и определить те суммы, которые необходимы государству для реализации этого календаря", - объяснил он.

Леонов отметил, что прививка от ВПЧ в том числе связана с профилактикой онкозаболеваний у женщин, и врачебное сообщество ждет введения в календарь прививок этой вакцины. "Эта работа ведется, производственные площадки готовятся. Ученый вопрос решен по поводу этих вакцин. И вот вопрос на финальной стадии реализации", - добавил он.

ВПЧ является одним из самых распространенных вирусов, передаваемых половым путем, а также причиной развития онкологических заболеваний и доброкачественных образований у женщин и мужчин. В Российской Федерации частота инфицированности онкогенными типами ВПЧ варьирует от 13% до 40%. Около 99% всех случаев рака шейки матки в мире (около 600 тыс. женщин в год) - следствие ВПЧ-инфекции. Высокоонкогенные типы ВПЧ (16 и 18) вызывают примерно 70% всех случаев рака шейки матки. При этом рак шейки матки занимает второе место по распространенности среди онкологических заболеваний у женщин в возрасте 14-45 лет и первое место в структуре смертности среди женщин самого активного и трудоспособного возраста до 44 лет, а также шестое место по количеству потерянных лет жизни.