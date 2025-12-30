В СФ предупредили о псевдопомощниках по доступу к платному контенту в интернете

По словам зампреда Совета по развитию цифровой экономики Артема Шейкина, цель злоумышленников - получить контроль над устройством

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Кибермошенники заманивают детей и подростков "бесплатными" играми и контентом, просят ввести чужие данные в Apple ID, а в итоге получают полный контроль над устройством, дистанционно блокируют его и требуют выкуп. Об этом рассказал ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

"Все начинается с безобидного запроса в поисковой строке: «Как скачать игру бесплатно?» или «Где взять доступ к платному контенту без регистрации?». В социальных сетях и мессенджерах достаточно написать такие слова, и почти сразу откликается «помощник». Он дружелюбен, говорит простыми словами, обещает «обойти систему» и присылает инструкцию. Главное условие - «ввести данные от его облачного аккаунта, чтобы все заработало». Именно в этот момент человек, чаще ребенок или подросток, открывает мошенникам доступ к собственному устройству. Ведь тот же Apple ID - это не просто логин и пароль, это цифровой ключ от телефона", - сообщил сенатор.

Когда в Apple ID вводят чужие данные, устройство автоматически привязывается к новому владельцу, и тот, кто знает пароль, может в любой момент включить режим потерянного устройства и заблокировать гаджет дистанционно, рассказал Шейкин. "После этого на экране появляется сообщение: «Телефон потерян. Для разблокировки свяжитесь с владельцем». Контакты - те же, что и в переписке, а дальше все предсказуемо: за разблокировку и возвращение доступа будут требовать деньги. Суммы обычно небольшие - 1 000 - 2 000 рублей, чтобы жертва не слишком задумывалась. Иногда злоумышленники даже имитируют службу поддержки", - объяснил он.

Для того, чтобы дети не поддавались подобным провокациям, по мнению Шейкина, - нужно учить их цифровой грамотности. "Нужно объяснить, что чужие логины - это не «чит-коды», а цифровая собственность: вводить их нельзя никогда и ни под каким предлогом. Родителям стоит помнить: ребенок не обязан разбираться в безопасности, это задача взрослых - создавать такую среду, где их ошибки не будут стоить дорого. Главное - если все же сын или дочь пренебрегли правилами безопасности, не стоит их ругать за ошибки. Лучше объясните, почему важно рассказывать о подобных ситуациях сразу, не пытаясь утаить детали, ведь честное признание - уже шаг к защите", - заключил он.