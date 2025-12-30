Кардиолог Щелочкова рассказала, как избежать синдрома "праздничного сердца"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Отказ от алкоголя, сбалансированное питание и соблюдение питьевого режима помогут избежать синдрома "праздничного сердца", который особо опасен для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Об этом заявила ТАСС врач-кардиолог Клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) Мария Щелочкова.

Как пояснила кардиолог, синдром "праздничного сердца" - это совокупность остро возникших симптомов: нарушений ритма и проводимости сердца, резких скачков артериального давления, одышки, головной боли, дискомфорта в области сердца, отеков и даже внутрисердечного тромбоза, которые могут возникнуть при приеме чрезмерных доз алкоголя за короткий промежуток времени в сочетании с употреблением большого количества жирных, калорийных блюд и обезвоживанием.

"Синдром "праздничного сердца" опасен и непредсказуем тем, что может возникнуть даже у относительно здоровых молодых людей, не имеющих каких-либо исходных патологий сердечно-сосудистой системы", - сказала Щелочкова.

Эксперт подчеркнула, что синдром особо опасен для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы - гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца (ИБС), атеросклерозом, нарушениями ритма сердца. На фоне избыточного употребления алкоголя их состояние может ухудшиться "вплоть до развития острого инфаркта миокарда и других опасных состояний".

Если же человек почувствует такие симптомы, как ощущение сердцебиения, перебои в работе сердца, появление резкой одышки после застолья, ощущение нехватки воздуха, нарастание отеков на ногах, резкое снижение переносимости физических нагрузок, то необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь, сказала кардиолог.

Чтобы избежать синдрома "праздничного сердца", врач посоветовала отказаться от алкоголя, сбалансированно питаться и соблюдать питьевой режим. Она подчеркнула, что безопасных доз алкоголя не существует и у каждого человека есть индивидуальный генетически обусловленный порог непереносимости. "Вместо обильных возлияний, избытка вредной и жирной пищи лучше сделать выбор в пользу активного отдыха в компании родных и близких: катание на коньках, ходьбу на лыжах, прогулки по паркам, посещение выставок и экскурсий", - уточнила она.