Психолог Сергиенко рассказала, как объяснить ребенку отсутствие дорогого подарка

Лучшим станет аргумент, что у Деда Мороза возникли проблемы с логистикой, сообщила доктор психологических наук

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Невозможность подарить ребенку на Новый год желаемый подарок из-за его дороговизны лучше объяснить тем, что у Деда Мороза возникли проблемы с логистикой. Таким мнением с ТАСС поделилась доктор психологических наук Елена Сергиенко.

"Ребенок хочет, например, телефон, но родители не могут его купить. Нужно сказать, что это будет в будущем, просто сейчас Дед Мороз не смог его доставить. Главное не обидеть ребенка и не говорить, что родители не в состоянии обеспечить подарок. Дед Мороз просто не добрался: помешали морозы, ветра, погода нехорошая. Не добрался он до того места, где надо было получить такой подарок. Не стоит детей погружать в эту сложную и непонятную для них реальность", - сказала Сергиенко.

Также эксперт отметила, что объяснять ребенку отсутствие желаемого подарка необходимо в мягкой форме, убеждая его, что в будущем Дед Мороз, возможно, исполнит желание. "Дети должны понимать, что не все желания могут быть исполнены. Они могут быть неисполнимы, но могут исполниться в будущем. Важно объяснить ему это в мягкой и сказочной форме. Возможно, в следующем году он сможет его подарить, а сейчас прислал другой. Опять же, главное говорить об этом помягче", - добавила она.