Депутат Свинцов: домашний интернет будет работать в праздники без сбоев

Проблем и перегрузок с широкополосным интернетом не будет, зампредседателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Широкополосный домашний интернет и Wi-Fi во всех регионах России будут работать без перебоев в новогодние праздники. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР).

"Что касается домашнего интернета широкополосного, Wi-Fi, то здесь, я уверен, никаких ограничений не будет. Это как раз совершенно не требуется", - сказал Свинцов.

По его словам, все, кто захотят отправить поздравления или позвонить по видеозвонку, находясь дома, смогут это сделать без проблем. "Во всех регионах нашей страны широкополосный интернет, домашний, Wi-Fi, все это будет работать без сбоев. Инфраструктура уже многократно проверена. Перегрузок в принципе никаких ни разу не было", - добавил депутат.

Ранее Свинцов заявил ТАСС, что мобильный интернет по соображениям безопасности может быть отключен в регионах в любую ночь, в том числе новогоднюю, но это не будет иметь негативных последствий.