Дроны доставили группировке "Восток" продуктовые наборы к Новому году

В Минобороны рассказали, что наборы содержали орехово-фруктовые смеси, мясные и рыбные консервы, сладкие изделия и другие продукты длительного хранения

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" в зоне СВО получили накануне Нового года праздничные продуктовые наборы, которые доставили БПЛА. Об этом рассказали в Минобороны России.

"Военнослужащим группировки войск "Восток", выполняющим задачи в зоне специальной военной операции, в преддверии Нового года доставили праздничные продуктовые наборы, в том числе непосредственно на линию боевого соприкосновения", - говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что в состав праздничных наборов вошли орехово-фруктовые смеси, мясные и рыбные консервы, сладкие изделия и другие продукты длительного хранения, предназначенные для поддержания военнослужащих в условиях выполнения боевых задач. Особое внимание было уделено штурмовым подразделениям, находящимся на передовых позициях.

По сообщению Минобороны, доставка наборов осуществлялась различными способами, включая применение беспилотных летательных аппаратов. Продуктовые наборы закреплялись на квадрокоптерах и FPV-дронах и сбрасывались над позициями подразделений, после чего бойцы забирали доставленные грузы.

В ведомстве отметили, что, несмотря на сложную обстановку, военнослужащие украсили места размещения, в полевых укрытиях установили новогодние ели, разместили гирлянды, а также получили открытки и письма с поздравлениями.