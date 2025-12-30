МВД подготовило порядок разработки критериев для оценки эффективности автошкол

Показатели будут формироваться на основании результатов сдачи экзаменов, сообщили в пресс-центре ведомства

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. МВД России подготовило порядок разработки перечня показателей, критериев и периодичности оценки эффективности результатов реализации автошколами программ профессионального обучения водителей транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

"Предусматривается, что показатели деятельности автошкол будут формироваться на основании результатов сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами кандидатами в водители, прошедшими обучение в автошколах, и сведений об аварийности по вине водителей, имеющих право на управление транспортными средствами менее двух лет, - выпускников этих автошкол", - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что перечень показателей, критерии и периодичность оценки эффективности результатов реализации автошколами программ профессионального обучения водителей автомобилей будут утверждены соответствующим нормативным правовым актом МВД России. "Предполагаемые изменения направлены на создание инструментов для осознанного выбора конкретной автошколы гражданами, планирующими соответствующее обучение", - подчеркнули в МВД.

Президент РФ Владимир Путин 28 ноября подписал закон о введении в РФ единой системы оценки эффективности автошкол. При этом МВД России должно разработать и представить кабмину для утверждения перечень показателей, критериев и периодичности оценки, по которым будет оцениваться качество работы этих образовательных организаций.

Заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин ранее сообщил, что контроль за работой автошкол в РФ нужно усиливать. По его словам, вызывает беспокойство информация, что большинство автошкол начинают применять заочную, дистанционную форму обучения. Кандидатов в водители учат решать стандартные вопросы при том, что не хватает практики, ориентирования в реальной дорожной обстановке, заметил он.