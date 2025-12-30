Врач Коваленко предупредил о возможном росте числа травм в новогодние праздники

Жители России в период Нового года получают увечья на 25-45% чаще, чем обычно, рассказал главный врач университетской клинической больницы №5 Сеченовского Университета

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Минимум на четверть и максимум до 40-45% увеличивается число травм у граждан РФ в период новогодних праздников. Об этом рассказал ТАСС главный врач университетской клинической больницы №5 Сеченовского Университета, доцент кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Алексей Коваленко.

"В новогодние праздники минимум на четверть, то есть на 25%, увеличивается число травм в России. А в отдельные дни это количество может возрасти и до 40-45% при комбинации разных факторов. Например, от погоды этот показатель тоже зависит. Если прошел ледяной дождь, то на улице скользко, травмы растут. Поэтому в новогодний период надо особенно себя беречь", - сказал он в преддверии Нового года.

Эксперт уточнил, что нередко алкогольное опьянение играет ключевую роль в формировании травм. Поэтому особую аккуратность следует проявлять, находясь на улице в нетрезвом виде. "Алкоголь, безусловно, увеличивает шансы на травму", - подчеркнул он.