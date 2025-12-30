Главный педиатр Москвы: ловля снежинок ртом безопасна для здоровья

При этом поедание снега и облизывание сосулек может привести к кишечным отравлениям, подчеркнул Исмаил Османов

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Поедание снега и облизывание сосулек на улице зимой может привести к кишечным отравлениям из-за содержания в них бактерий, микроорганизмов, экскрементов животных, реагентов и пестицидов. При этом ловля ртом снежинок угрозы для здоровья не несет, сообщил ТАСС главный педиатр Москвы профессор Исмаил Османов.

"Снег и сосульки могут содержать опасные вещества и микроорганизмы. Дело в том, что в любом городе снег и лед действуют как природные адсорбенты, впитывая выхлопные газы автомобилей, выбросы промышленных предприятий, дорожные реагенты, пыль, ржавчину и строительные химикаты. В сугробах около дорог часто скапливаются тяжелые металлы, полициклические ароматические соединения, пестициды и другие токсичные вещества. И так в любом городе мира", - сказал он.

Некоторые бактерии, в том числе болезнетворные, способны выживать даже при низких температурах. "Попадая в организм, они могут вызвать кишечные инфекции. Также в снегу могут быть экскременты животных (в том числе диких), что повышает риск заражения паразитами или бактериальными инфекциями", - добавил собеседник агентства.

При этом ловля снежинок ртом в небольших количествах, как правило, не представляет серьезной опасности для здоровья, подчеркнул Османов. "Снежинки, только что выпавшие из воздуха, обычно содержат лишь воду и минимальное количество примесей. Однако важно объяснить ребенку, что целенаправленно есть снег или откусывать сосульки нельзя, так как концентрация примесей и бактерий в них возрастает стократно", - пояснил он.

Вместе с тем употребление холодного снега или сосулек может привести к выраженному охлаждению слизистой оболочки рта и горла, что повышает уязвимость к респираторным инфекциям.

Опасность катания на "ватрушках"

Османов также рассказал о важности соблюдения безопасности на горках и катках. "Помните, тюбинги ("ватрушки") - самый травмоопасный вид транспорта из-за неуправляемости. Малышам лучше использовать санки или ледянки и кататься только на пологих склонах вдали от дорог и деревьев. Зимой темнеет рано, поэтому на одежде и рюкзаках обязательно должны быть светоотражающие элементы", - заключил собеседник агентства.

Османов добавил, что при подозрении на отравление или кишечную инфекцию - тошнота, рвота, диарея, боль в животе, повышение температуры - можно дать ребенку сорбент, чтобы связать токсины. Необходимо обеспечить дробное питье. При симптомах простуды или ОРВИ - насморк, кашель, повышение температуры, боль в горле, общее недомогание - родителям рекомендуется обеспечить ребенку покой, теплое обильное питье. При высокой температуре лучше обратиться к специалисту.