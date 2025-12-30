Ространснадзор: безопасность полетов в РФ соответствует международным стандартам

Глава Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктор Гулин отметил, что ведется постоянный мониторинг технического состояния самолетов, контролируется подготовка экипажей и соблюдение правил эксплуатации

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Безопасность полетов в России сейчас стабильная, соответствует международным стандартам, сообщил в интервью ТАСС глава Ространснадзора Виктор Гулин.

"На сегодняшний день безопасность полетов в России оценивается как стабильная и соответствующая международным стандартам. Мы ведем постоянный мониторинг технического состояния воздушных судов, контролируем подготовку экипажей и соблюдение правил эксплуатации", - сказал он.