Ространснадзор: безопасность полетов в РФ соответствует международным стандартам
Редакция сайта ТАСС
02:55
обновлено 02:57
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Безопасность полетов в России сейчас стабильная, соответствует международным стандартам, сообщил в интервью ТАСС глава Ространснадзора Виктор Гулин.
"На сегодняшний день безопасность полетов в России оценивается как стабильная и соответствующая международным стандартам. Мы ведем постоянный мониторинг технического состояния воздушных судов, контролируем подготовку экипажей и соблюдение правил эксплуатации", - сказал он.