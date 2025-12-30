Лурье не хочет выселять Долину из квартиры с помощью приставов до 5 января

Покупательница жилья надеется, что ситуация решится мирно, сообщила адвокат Светлана Свириденко

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье не хочет выселять артистку с помощью приставов до 5 января - срока выселения, после которого певица обязалась покинуть спорное жилье самостоятельно. Об этом ТАСС рассказала адвокат Лурье Светлана Свириденко.

"Лурье не хочет обращаться к приставам до 5 января, как, собственно, и после. Она надеется, что вся эта ситуация решится мирно, без необходимости применения принудительных мер", - сказала она. Ранее Свириденко заявила, что Лурье попросила передать ей квартиру к 30 декабря, но получила отказ.

В свою очередь адвокат Долиной Мария Пухова сообщила, что певица съедет из квартиры 5 января.

Верховный суд 16 декабря поставил точку в рассмотрении дела о квартире Долиной в центре Москвы, сделка по продаже которой Лурье ранее была отменена судами нижестоящих инстанций. По решению ВС РФ право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть. После этого Мосгорсуд обязал артистку выселиться из квартиры.

В августе 2024 года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы сделка была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы стал Верховный суд РФ, куда обратилась Лурье.