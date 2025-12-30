В Москве прогнозируют облачность и до 7 градусов мороза

В ночь на 31 декабря температура воздуха может опуститься до минус 10 градусов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Облачность, снег, гололедица и до 7 градусов мороза ожидаются в Москве 30 декабря. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от минус 5 до минус 7 градусов мороза. В ночь на среду она может опуститься до минус 10 градусов.

Ветер слабый. Атмосферное давление составит около 729 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах от минус 9 до минус 4 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 13 градусов.