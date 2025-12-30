В Москве прогнозируют облачность и до 7 градусов мороза
Редакция сайта ТАСС
03:03
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Облачность, снег, гололедица и до 7 градусов мороза ожидаются в Москве 30 декабря. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в городе составит от минус 5 до минус 7 градусов мороза. В ночь на среду она может опуститься до минус 10 градусов.
Ветер слабый. Атмосферное давление составит около 729 мм ртутного столба.
В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах от минус 9 до минус 4 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 13 градусов.