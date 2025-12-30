Вильфанд: средняя температура января по всей России будет в пределах нормы

В некоторых регионах возможны отклонения от этих показателей, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Температура воздуха в январе в европейской и азиатской частях России в основном будет в пределах средних многолетних значений, но в некоторых регионах ожидаются отклонения от нормы. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На европейской территории России средняя месячная температура воздуха в основном ожидается около средних многолетних значений. В Карелии, Ленинградской, Псковской, Новгородской и Калининградской областях - ниже нормы <…> На азиатской части РФ средняя месячная температура воздуха на большей части территории будет около средних значений, а вот на юго-западе Сибирского федерального округа - это Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, юг Красноярского края, Хакасия, Тува, Республика Алтай, Алтайский край - температура прогнозируется выше нормы", - сказал Вильфанд.

Он добавил, что месячное количество осадков на большей части европейской территории России будет больше нормы. В азиатской части страны, например, на севере Красноярского края и в западных районах Якутии, напротив, ожидается дефицит осадков. На юге Сибирского федерального округа и в Хабаровском крае, а также на Камчатке и на Чукотке - избыток осадков, а на остальной территории показатели прогнозируются около нормы.