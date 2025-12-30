Россиянам напомнили о штрафах за нарушение тишины в новогоднюю ночь

Размер штрафа может составить от 500 до 1 тыс. рублей

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Россиянам может грозить административный штраф за слишком шумное празднование Нового года, в том числе при нарушении санитарных норм в жилых помещениях. Как ранее рассказал ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров, в таких случаях может применяться статья 6.4 КоАП РФ.

Согласно действующим нормам, за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания физическим лицам может быть назначен штраф от 500 до 1 тыс. рублей. Отдельной статьи за шум в новогоднюю ночь в федеральном законодательстве не предусмотрено, однако ответственность наступает при превышении допустимого уровня шума.

Допустимые показатели шума установлены государственными стандартами и санитарными правилами: в ночное время они составляют 30 дБА, а в дневное - 40 дБА с возможностью кратковременного превышения не более чем на 5 дБА.

Порядок соблюдения тишины в праздники определяется региональными законами. В частности, в Москве запрещено шуметь с 23:00 до 07:00, в Московской области - с 21:00 до 08:00. При наличии оснований сотрудники полиции вправе реагировать на обращения граждан и в новогоднюю ночь.