В Москве и Подмосковье ожидается снегопад

В столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Снегопад будет идти в Москве и Подмосковье весь предстоящий день. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

"В течение дня ожидается облачность и снег, причем количество выпавших осадков может составить 2-3 мм, а прирост снега - до 4 см", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что снег шел весь предыдущий вечер и минувшую ночь и, как ожидается, он также принесет в общую "копилку" снега в столице также порядка 4 см. В целом, по данным на начало недели, высота снежного покрова в столице составляла от 11 до 15 см, по области - от 11 до 20 см.

В Гидрометцентре РФ отметили, что выпавший снег таять в ближайшее время не будет. "Сегодня в городе столбики термометров покажут от 6 до 4 градусов ниже нуля", - заметил собеседник агентства. Он отметил также, что в столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности, объявленный до 21:00 мск 31 декабря из-за возможного образования гололедицы на дорогах.