Сервисы mos.ru стали доступны в Max

Запустить приложение нужно через чат-бот, говорится на официальном портале правительства и мэра Москвы

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Услуги и сервисы портала mos.ru стали доступны пользователям в Max, где заработало официальное приложение московского портала. Чтобы открыть приложение, нужно запустить чат-бот. Об этом сообщается на официальном портале правительства и мэра Москвы.

"Интеграция с национальным мессенджером Max - это еще один шаг по расширению каналов предоставления услуг и сервисов для жителей. Благодаря этому горожане получают быстрый доступ к городским услугам и сервисам в удобном и привычном формате мессенджера", - рассказали в пресс-службе московского департамента информационных технологий.

С помощью приложения пользователи могут в удобном формате получать актуальные новости Москвы, информацию о городских проектах, просматривать полезные телефоны и инструкции, а также переходить к каталогу услуг и сервисов mos.ru.

После запуска чат-бота в Max пользователи могут перейти в приложение mos.ru, на главной странице которого представлены информационные блоки с новостями города, реализуемыми в Москве проектами, а также быстрый доступ к востребованным услугам. Среди них - оплата единого платежного документа, запись в кружки и секции, вызов мастера, вывоз ненужных вещей, проверка и оплата штрафов, а также сервис "Мосбилет".

Кроме того, в приложении доступна функция поиска по порталу mos.ru, подписка на официальные новостные каналы правительства Москвы в Max и возможность скачивания городских мобильных приложений.