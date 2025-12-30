В НАО стартовал новогодний флешмоб на песню "Нарьян-Мар мой, Нарьян-Мар"

Также организаторы предлагают участникам рассказать о себе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Новогодний флешмоб "Одна песня на все времена" стартовал в Ненецком автономном округе (НАО), сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона. Участникам предлагают спеть популярную песню "Нарьян-Мар мой, Нарьян-Мар" и записать исполнение на видео, из фрагментов смонтируют клип.

"Администрация НАО и региональное отделение Русского географического общества запускают флешмоб "Одна песня на все времена", и каждый может стать его частью. Споем вместе песню "Нарьян-Мар, мой Нарьян-Мар". Итогом станет общий народный клип, который мы соберем по строчке из тех видео, что пришлют люди", - сказали в пресс-службе.

Для участия нужно спеть песню, записав свое выступление на телефон в режиме горизонтальной съемки, и выложить видеоролик в соцсети с хештегом #ГолосАрктики, или отправить организаторам в Maх или Telegram, или в сообщения паблика Ненецкий автономный округ (https://vk.com/okrugodnakomanda).

Флешмоб будет проходить с 30 декабря до 13 января. К флешмобу присоединятся из Луганска и Нальчика. Также организаторы предложат спеть "Нарьян-Мар, мой Нарьян-Мар. Городок не велик и не мал…" в новогоднюю ночь на центральной площади Нарьян-Мара, где пройдет праздничное гуляние и концерт.

Также организаторы предлагают участникам рассказать о себе. В новогодние каникулы планируется представить историю появления песни, благодаря которой о маленьком заполярном городе знал весь Советский Союз, и которую помнят до сих пор. Интересно, что написали ее совсем не северяне: слова Инны Кашежевой, музыка Григория Пономаренко. Создана она в 1964 году после поездки Пономаренко с женой, певицей Екатериной Шавриной, по Ненецкому национальному округу.