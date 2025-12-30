В Санкт-Петербурге задержали сахалинца за сотрудничество с недружественной страной

Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу

Редакция сайта ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Силовики задержали в Санкт-Петербурге жителя Сахалина за сотрудничество с иностранным государством. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Сахалинской области.

"УФСБ России по Сахалинской области во взаимодействии с УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации - жителя Сахалинской области, 1971 г.р., причастного к сотрудничеству на конфиденциальной основе с иностранным государством", - говорится в сообщении.

Сахалинец по собственной инициативе установил контакт с представителем одной из недружественных стран Европы для оказания помощи в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ. Для этого он приехал в Санкт-Петербург, где его задержали при попытке организации конфиденциальной встречи.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.