В Херсонской области разминировали участок строительства высоковольтной линии

Саперы обнаружили 29 взрывоопасных предметов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Отряд специалистов гуманитарного разминирования компании "Щит и меч" полностью разминировал участок строительства высоковольтной линии электропередачи (ВЛЭП) в Херсонской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Специалисты гуманитарного разминирования компании "Щит и меч" произвели полную очистку от взрывоопасных предметов участка строительства высоковольтной линии электропередач по направлению Каирка - Новотроицкая в Херсонской области", - информировали в пресс-службе.

Там уточнили, что в ходе работ по гуманитарному разминированию была очищена территория площадью 396 га, на которой было обнаружено 29 взрывоопасных предметов, 21 из которых с использованием наземных робототехнических комплексов (НРТК).

Исполнительный директор компании "Щит и меч" Вячеслав Ковалевский, руководивший работами по разминированию, отметил, что, несмотря на сложные погодные условия, а также попытки ВСУ сорвать строительство атаками дронов, все работы были выполнены в срок.

"Учитывая беспилотную опасность, порядка 257 гектар были обработаны с использованием НРТК, что позволило существенно повысить безопасность проведения работ саперами, а также обеспечить безопасность работы строительных бригад, возводивших ВЛЭП", - сказал Ковалевский, слова которого приводят в пресс-службе.

По его словам, в ходе работ были также обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны, представляющие опасность как для мирного населения, так и для ремонтно-восстановительных бригад.