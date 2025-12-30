В Самаре готовность строящегося планетария составила 33%

Сроки реализации проекта не называются, они согласовываются с Минкультуры РФ

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 30 декабря. /ТАСС/. Планетарий, который строится в Самаре и должен стать частью музейно-выставочного комплекса "Самара космическая", технически готов на 33%. Проектная документация все еще находится на доработке, сообщили ТАСС в Министерстве строительства Самарской области.

"Техническая готовность нового музейно-выставочного центра "Самара космическая" с планетарием составляет 33%. На данный момент ведется доработка проектной документации", - сообщили в ведомстве.

Как уточнили в департаменте, корректировки документов связаны с техническими требованиями и необходимостью размещения высокотехнологичного специализированного оборудования. Сроки реализации проекта пока не называются - они согласовываются с Министерством культуры РФ.

Проект реализуется в рамках госпрограммы "Развитие культуры в Самарской области" за счет федерального и областного бюджетов. Общий объем финансирования, по данным ведомства, составляет 1,49 млрд рублей. При этом, как сообщили в Минстрое, средства федерального бюджета по объекту уже освоены в полном объеме.

Первоначальным сроком завершения стройки власти называли ноябрь 2024 года. Но в июле 2024 года было заявлено о переносе даты на 2026 год. Планетарий должен стать частью музейно-выставочного центра "Самара космическая" площадью 5,7 тыс. кв. м. В здании будут предусмотрены два подземных и три надземных этажа с эксплуатируемой кровлей и астроплощадкой для открытых наблюдений. Звездный зал планетария будет находиться на третьем этаже под классическим горизонтальным куполом диаметром 18 м и сможет вместить 224 зрительских места. Также в здании будет работать конференц-зал вместимостью до 100 человек.