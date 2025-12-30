Баканов исполнил мечты детей с "Елки желаний"

Им подарили путешествие в Москву, посещение парка интерактивных аттракционов "Союзмультпарк" и конструкторы

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов исполнил мечты детей, чьи желания снял с "Елки желаний", передает корреспондент ТАСС. Им подарили путешествие в Москву, посещение парка интерактивных аттракционов "Союзмультпарк" и конструкторы - как они и мечтали.

18 декабря Баканов снял три шарика с детскими мечтами с "Елки желаний". Десятилетний Гамлет из Самары загадал посетить Москву, двенадцатилетний Гордей из Архангельска мечтал посетить столичный парк аттракционов "Союзмультпарк", а шестилетний Роман из Алчевска Луганской Народной Республики попросил в подарок конструктор. Гендиректор Роскосмоса пригласил ребят в столицу и заверил, что обязательно исполнит их мечты.

После насыщенного дня в столице глава госкорпорации и космонавт Александр Гребенкин встретились с ребятами в павильоне "Космос и авиация" на ВДНХ и вручили им подарки - конструктор ракеты-носителя "Союз". После встречи детей и их родителей ждало чаепитие, на котором Баканов спросил ребят о том, как прошел их день на ВДНХ.

До этого дети посетили Музей космонавтики на ВДНХ, а после парк интерактивных аттракционов "Союзмультпарк", где их ждала развлекательная программа. Кроме того, ребята посмотрели экскурсию в павильоне "Космос и авиация", посвященную развитию российской космонавтики.

Во время чаепития каждый мальчик мог спросить у космонавта и главы Роскосмоса об интересующих их вещах.