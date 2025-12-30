Московская полиция предупредила об ответственности за использование пиротехники

В ведомстве рекомендовали воздержаться от запуска пиротехники в помещениях, с балконов и лоджий, вблизи жилых домов и хозяйственных построек, на любых объектах транспортной инфраструктуры

Редакция сайта ТАСС

© Александр Патрин/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Московская полиция предупреждает граждан об ответственности за нарушение правил использования пиротехнических изделий. В связи с провокациями использовать пиротехнику не рекомендуется, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Нарушение правил использования пиротехнических изделий также влечет установленную законом ответственность в соответствии со статьей 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности)", - сказали в пресс-службе. В ГУ МВД добавили, что в случае наступления более тяжких последствий действия лица, использующего пиротехнику, квалифицируются в соответствии с нормами УК РФ.

Следует воздержаться от запуска петард, фейерверков, ракет и прочих аналогичных изделий в помещениях, с балконов и лоджий, вблизи жилых домов и хозяйственных построек, на любых объектах транспортной инфраструктуры.