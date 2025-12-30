В Москве представили книгу "Основы теории информационной гибридной войны"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Презентация книги "Основы теории информационной гибридной войны" доктора политических наук, профессора Игоря Панарина прошла в Москве. Об этом сообщили ТАСС в Центре социально-консервативной политики

"29 декабря в Центре социально-консервативной политики состоялась презентация книги "Основы теории информационной гибридной войны" доктора политических наук, профессора Игоря Николаевича Панарина. В мероприятии приняли участие представители академического сообщества, государственные служащие высокого уровня, эксперты, общественные деятели", - сообщили в центре.

Там рассказали, что данная книга является курсом лекций, которая может быть полезна как студентам и преподавателям российских университетов, так и государственным служащим, занимающимся проблематикой информационной и гибридной войны в системе органов государственной власти.

"Игорь Николаевич Панарин отметил, что новой конфликтной зоной становится борьба за получение стратегического преимущества в освоении цифровых технологий, прежде всего - искусственного интеллекта: "По ряду зарубежных оценок, его производительность удваивается каждые 6 месяцев. В крупнейших ІТ-корпорациях прогнозируют, что уже в ближайшие 3 года ИИ сможет самостоятельно совершать научные открытия, что повлечет за собой революционные изменения в военной сфере, энергетике и международных финансах. Не исключается, что в будущем эти технологии окажутся способны повлиять на стратегический баланс сил и, к сожалению, на сложившийся порядок ядерного сдерживания", - сообщили в Центре социально-консервативной политики, процитировав Панарина.

В центре отметили, что, по словам профессора, в России необходимо создать суверенный искусственный интеллект - государственный проект "Национальный ИИ Руси" ("Русь 2028") по аналогии с советскими проектами (Совинформбюро, Атомный). "Панарин также предложил создать в России "Государственный информационный спецназ", - сообщили в Центре социально-консервативной политики.