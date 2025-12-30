ВЦИОМ: советские фильмы создают новогоднее настроение большинству россиян

Атмосферу праздника у респондентов также вызывает просмотр иностранного и российского кино

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Больше половины россиян (56%) смотрят советские фильмы для поддержания новогоднего настроения. Атмосферу праздника у респондентов также вызывает просмотр иностранного (16%) и российского кино (7%). Соответствующий опрос Аналитического центра ВЦИОМ опубликован на его сайте.

Так, "Ирония судьбы, или с легким паром" (23%), "Иван Васильевич меняет профессию" (5%) и "Карнавальная ночь" (4%) стали самыми упоминаемыми произведениями советского кинематографа. Среди иностранного кино опрошенные выделили "Один дома" (9%) и "Гарри Поттер" (4%). А серия фильмов "Елки" стала самым упоминаемым кинопроизведением российского периода (5%).

"Молодое поколение демонстрирует более космополитичный вкус, что со временем, вероятно, скажется и на выборе новогодних киносимволов. На смену советской классике могут прийти зарубежные комедии и фэнтези, полюбившиеся зумерам и миллениалам. Советская кинотрадиция тоже пока не сдается. <...> Российское современное кино (в том числе и ремейки) находится в самой слабой позиции. Исключение - "Елки", нравящиеся преимущественно молодежи 18-34 лет", - отметила заместитель руководителя департамента политических исследований, руководитель практики аудита контента АЦ ВЦИОМ Мария Атаева.

Согласно опросу, большинство россиян (62%) на новогодних праздниках планирует провести выходные за просмотром художественных фильмов, сериалов и мультфильмов. Остальные респонденты будут смотреть концерты популярных исполнителей (26%) и документальные фильмы (20%).

Всероссийский телефонный опрос провели 26 декабря 2025 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.