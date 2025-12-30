В Москве вручили российский паспорт бойцу СВО из Канады

Дмитрия Борисова приняли в гражданство в упрощенном порядке

Редакция сайта ТАСС

Начальник отдела по вопросам гражданства полковник полиции Алексей Катков вручает паспорт Дмитрию Борисову © УВМ ГУ МВД России по г. Москве

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Российский паспорт вручили в торжественной обстановке в Москве гражданину Канады Дмитрию Борисову, который принимал участие в специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москве начальник отдела по вопросам гражданства полковник полиции Алексей Катков в торжественной обстановке вручил паспорт гражданина Российской Федерации Дмитрию Борисову, гражданину Канады, который принимал участие в специальной военной операции", - сказали в пресс-службе.

Решением московского ГУ МВД России Дмитрий Борисов 5 декабря 2025 года принят в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Он заключил контракт о прохождении военной службы в вооруженных силах Российской Федерации и стал участником специальной военной операции.

"Мероприятие прошло в атмосфере патриотизма, уважения к подвигу защитников Отечества и завершилось фотографированием", - подытожили в главке.